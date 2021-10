Peacemaker: ecco il trailer della serie DC con John Cena

Direttamente dal DC Fandome è arrivato anche un nuovo trailer per Peacemaker, la serie in streaming creata da James Gunn e con protagonista l’ominimo antieroe. Gli otto episodi previsti sono ambientati a breve distanza dagli eventi del film The Suicide Squad, e vedono il nostro protagonista alle prese con una nuova missione oltre che con il suo passato. Per il suo nuovo incarico, Peacemaker può contare sull’aiuto di alcuni membri del team di Amanda Waller già visti nel sopracitato filme, e riceverà anche la preziosissima assistenza di Vigilante e della sua aquila da compagnia. La serie uscirà il 13 gennaio 2022 su HBO Max.