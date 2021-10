The Batman: vediamo il trailer in italiano dal DC Fandome

In chiusura della DC Fandome, la festa organizzata da Warner Bros. per celebrare tutto ciò che ha a che fare con i fumetti DC, è stato mostrato un nuovo trailer di The Batman. Vediamo insieme come si presenta il film di Matt Reeves in questo video doppiato in italiano.











La pellicola vedrà Robert Pattinson nel ruolo di un Bruce Wayne all’inizio della sua carriera come vigilante mascherato. Il film è difatti una sorta di “origin story” dal momento che è ambientato nel cosiddetto Anno Uno, durante i primi tempi di Batman a Gotham City. Nel cast troveremo anche Zoe Kravitz nelle vesti di Selina Kyle/Cat Woman, Paul Dano in quelli di Edward Nashton/Enigmista, Jeffrey Wright sarà Jim Gordon, John Turturro vestirà i panni del boss della mala Carmine Falcone, Andy Serkis sarà il fido maggiordomo Alfred, e infine un irriconoscibile Colin Farrell sarà Oswald Cobblepot/Pinguino.

Alla fine del trailer scopriamo anche che The Batman sarà nelle sale cinematografiche italiane nel mese di marzo 2022.