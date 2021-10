Ghostbusters: Legacy, pubblicato il trailer internazionale

Sony Pictures ha diffuso il primo trailer per Ghostbusters: Legacy, nuovo capitolo della saga di acchiappafantasmi in arrivo nei cinema il prossimo 18 novembre. Diretto da Jason Reitman e prodotto da Ivan Reitman, il film vede una famiglia ritrovarsi in una piccola città, dove i due figli scopriranno ben presto il loro legame con gli acchiappafantasmi originali e l’eredità loro lasciata dal nonno. Ovviamente, questa eredità non si concretizzerà in una tranquilla serata passata davanti al focolare a sfogliare un’album di fotografie, ma in una minaccia ben più concreta – anche se forse non nel senso fisico del termine. Ecco qui, in ogni caso, il trailer di Ghostbusters: Legacy.