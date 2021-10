Lightyear – La vera storia di Buzz: ecco il teaser trailer del film Pixar

Disney e Pixar hanno da poco presentato il teaser trailer di Lightyear – La vera storia di Buzz, film che racconta le origini del giocattolo che abbiamo imparato ad amare nel corso dei film di Toy Story. Diretto da Angus MacLane, nel corso del film vedremo Buzz Lightyear indossare per la prima volta l’iconica tuta che lo ha reso famoso e trovarsi alle prese con l’esplorazione spaziale, in un viaggio che si preannuncia irto di pericoli. Nella versione in lingua originale, Buzz è doppiato da Chris Evans, noto per aver prestato le sue fattezze a Capitan America nei film Marvel.