The Witcher: la serie Netflix svela il trailer della Stagione 2

Le avventure di Geralt non conoscono mai fine, e questo vale anche per la versione interpretata da Henry Cavill. Netflix ha infatti rilasciato il trailer della Stagione 2 di The Witcher, in arrivo dal 17 dicembre sul servizio di streaming. Dopo gli eventi della prima stagione, Geralt e Ciri tenteranno di sfuggire alle terribili conseguenze della guerra che vede contrapposti Sud e Nord, ma qualcosa si agita nel sottofondo: i mostri sono più inquieti del solito e non tutto va come dovrebbe. Questa stagione, oltretutto, porterà i nostri protagonisti a visitare Kaer Morhen e a incontrare Vesemir, entrambi già presentati nel film animato The Witcher: Nightmare of the Wolf (che, se non l’avete già fatto, vi consigliamo vivamente di andare a guardare).