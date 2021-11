Morbius: ecco il trailer ufficiale del film in arrivo al cinema nel 2022

Continuano i film di Sony ispirati all’universo di Spider-Man: dopo il recente film dedicato a Carnage, è il turno di un altro ospite fisso della galleria dei supercattivi dell’Uomo Ragno. Stiamo ovviamente parlando del vampiro Morbius e del film a lui dedicato in arrivo nel corso del 2022, del quale possiamo vedere il trailer ufficiale.











Nella versione fumettistica, più che un vero e proprio cattivo per Michael Morbius è il caso di parlare di un personaggio tormentato che talvolta non disdegna di schierarsi dalla parte dei buoni; e sembra che proprio per questa strada si orienterà il film. Diretta da Daniel Espinosa, la produzione vede Jared Leto nel ruolo del protagonista, e conta sulla partecipazione di Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris e Tyrese Gibson.