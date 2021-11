Devil May Cry: nuove informazioni sulla serie animata

La nuova serie animata ispirata all’universo di Devil May Cry è sempre più vicina. A rivelarlo in un’intervista per IGN è il producer Adi Shankar, che già aveva ricoperto lo stesso ruolo nella produzione dell’acclamato adattamento Netflix di Castlevania. Shankar ha rivelato che lo script per la prima stagione è già pronto, e che la sua stesura è avvenuta a stretto contatto con Capcom e in particolare con Hiroyuki Kobayashi, producer del primo Devil May Cry e della serie animata del 2007. La prima stagione includerà otto episodi ma, spiega Adi Shankar, il piano è quello di avere un arco narrativo che copra più stagioni. Fra i personaggi presenti, oltre ovviamente a Dante, sono stati confermati anche Vergil e Lady. Nessuno dei personaggi, ha scherzato Shankar, sarà doppiato da Chris Pratt, l’attore di recente scelto per prestare la sua voce sia a Mario che a Garfield.

