Spider-Man: No Way Home, ecco il poster ufficiale del film

Manca poco più di un mese all’arrivo nelle sale di Spider-Man: No Way Home, terzo capitolo della serie cinematografica dedicata all’Uomo Ragno interpretato da Tom Holland, ed ecco che Sony Pictures e Marvel hanno appena diffuso il poster ufficiale del film.

L’immagine che trovate in calce all’articolo ci dà alcune informazioni su cosa aspettarci dalla pellicola, compresa la presenza di quattro dei Sinistri Sei guidati dal Dottor Octopus, la cui presenza era già stata ufficializzata con la pubblicazione del primo teaser trailer. Tra questi, però, spicca anche il Green Goblin, con buona probabilità interpretato da Willem Dafoe.

Spider-Man: No Way Home, lo ricordiamo, sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 16 dicembre.

