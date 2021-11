Squid Game: il creatore pensa già a una seconda stagione

Il fenomeno mondiale di Squid Game potrebbe proseguire con una seconda stagione, almeno stando alle parole del creatore della serie Hwang Dong-hyuk.

L’autore e regista della serie TV del momento ha confessato ai microfoni dell’Associated Press di avere già in mente come far proseguire le vicende di Squid Game, tanto che al momento si trova in una fase di pianificazione. Hwang Dong-hyuk spiega che è ancora troppo presto per far sapere quando avremo modo di visionare la seconda stagione, ma è comunque certo che si farà.

Va detto che manca ancora il via libera di Netflix, ma dato l’enorme successo di Squid Game (che si dice abbia fruttato oltre 900 milioni di dollari in valore) sembra difficile che il colosso dello streaming non dia luce verde.

