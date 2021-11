Microsoft annuncia il documentario Power On: The Story of Xbox

Nel corso dei festeggiamenti per il venti anni dal lancio della sua prima console, Microsoft ha presentato Power On: The Story of Xbox. Si tratta di una docuserie in sei parti che narrerà la genesi del progetto Xbox, a partire dal progetto iniziale ideato da alcuni membri del team DirectX, fino al lancio vero e proprio.











La serie sarà l’occasione per scoprire dettagli inediti e aneddoti sulla gestazione di una console a tanto così dal non vedere mai luce. Power On: The Story of Xbox debutterà il 13 dicembre 2021 sulle principali piattaforme video, tra cui anche YouTube.