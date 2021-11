Halo: pubblicato un primo teaser della serie live action

Approfittando delle celebrazioni per il ventennale della console Xbox e del primo Halo, Paramount ha deciso di mostrare un primo, breve teaser della serie in live action con protagonista Master Chief. Il breve video non mostra molto: giusto la schiena piena di cicatrici di John-117, un familiare elmetto e un’altrettanto familiare voce che saluta il nostro protagonista. Poco, potrebbe dire qualcuno; ma più che sufficiente per far crescere l’attesa, diciamo noi. Ancora ignota la data di lancio esatta della serie TV dedicata ad Halo, prevista in ogni caso per il 2022 su Paramount+.