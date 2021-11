Spider-Man: No Way Home, ecco il nuovo trailer ufficiale in italiano

Sony Pictures e Marvel hanno pubblicato il nuovo trailer ufficiale in italiano di Spider-Man: No Way Home, il terzo capitolo della saga cinematografica dedicata all’Uomo Ragno interpretato da Tom Holland.











In questo filmato vediamo il giovane Peter Parker alle prese con le conseguenze di un rituale di Doctor Strange che catapulta nella realtà di questo Spider-Man alcuni suoi nemici provenienti da dimensioni alternative. Nel film sono infatti presenti Dottor Octopus, il Green Goblin, Electro, e diversi altri personaggi dei passati film dedicati all’Uomo Ragno.

Per scoprire come andrà a finire bisognerà attendere il prossimo 15 dicembre, giorno in cui Spider-Man: No Way Home debutterà nelle sale italiane.