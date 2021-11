Arcane: la serie TV di Netflix è stata rinnovata per una seconda stagione

Dopo aver riscosso un ottimo successo di pubblico e di critica, non stupisce che Netflix abbia deciso di rinnovare per una seconda stagione Arcane, la serie TV animata ambientata su Runeterra e nell’universo narrativo di League of Legends. Per l’occasione è stato diffuso un nuovo video, ma occhio perché contiene spoiler.











Purtroppo né Netflix né Riot Games hanno comunicato quando verrà trasmessa questa seconda stagione di Arcane. Speriamo solo di non dover attendere a lungo.

Aggiornamento: il CEO di Riot Games ha fatto sapere che la seconda stagione di Arcane non vedrà la luce nel 2022.