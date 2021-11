Kojima Productions apre una nuova divisione dedicata a film, TV e musica

Sembra proprio che le ambizioni di Hideo Kojima vadano ben al di là dei soli videogiochi, come d’altronde emerge dalla sua stessa storia di game designer. Il suo studio Kojima Productions ha infatti di recente aperto una nuova divisione in quel di Los Angeles, che si occuperà di lavorare nell’ambito cinematografico, delle serie TV e in quello musicale. A capitanare questa nuova iniziativa sarà l’ex veterano di PlayStation Riley Russell, che ha dichiarato a GamesIndustry: “Il team ha come obiettivo quello di espandere la portata e la consapevolezza delle proprietà in via di sviluppo presso Kojima Productions, e renderle una parte ancora più significativa delle cultura popolare.”

Yoshiko Fukuda, business development manager presso Kojima Productions, ha aggiunto che “trovare nuovi modi di divertire, intrattenere e offrire contenuti ai nostri fan è essenziale in un mondo narrativo in costante evoluzione. La nostra nuova divisione ci aiuterà a portare lo studio in altre aree, che presentano le nostre creative storie al di là dei videogiochi, e apriranno ai nostri fan nuovi modi di comunicare e immergersi in queste opere.”