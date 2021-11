Mass Effect potrebbe diventare una serie TV di Amazon

Pare proprio che Amazon sia in procinto di siglare un accordo con Electronic Arts per la messa in produzione di una serie TV ispirata a Mass Effect. Lo veniamo a sapere grazie a un’indiscrezione di stampa riportata da Deadline: qui leggiamo che il colosso dell’e-commerce, da diversi anni impegnato anche nella produzione di contenuti televisivi e cinematografici, sarebbe interessato a trasporre sul piccolo schermo le avventure del comandante Shepard e dell’equipaggio della Normandy.

Jennifer Salke, a capo della divisione Amazon Prime Video, ha dichiarato che la compagnia è sempre più interessata a investire nel genere fantasy, in qualunque salsa si presenti, dunque anche in quella fantascientifica. La Salke spiega che Amazon ha un team interno dedicato esclusivamente a questa tipologia di produzioni, e tale team sta lavorando con diversi partner affinché questi progetti possano essere messi in cantiere.

È quindi molto probabile che tra queste produzioni ci sia anche un adattamento di Mass Effect, sempre che l’accordo con Electronic Arts vada in porto.

