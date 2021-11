The Book of Boba Fett: pubblicato un nuovo teaser trailer

Disney ha pubblicato un nuovo teaser trailer per The Book of Boba Fett, serie da sette episodi in arrivo su Disney+ a partire dal 29 dicembre e a cadenza settimanale. Come anticipato dalla serie The Mandalorian, il cacciatore di taglie intende prendere il posto di quello che era il suo vecchio datore di lavoro: Jabba the Hutt. Nel farlo, avrà al suo fianco anche la temibile mercenaria Fennec Shand.











Saranno pur passati un bel po’ di anni da quando il cacciatore di taglie con l’armature verde volava nel pozzo del sarlacc, ma sembra che il suo smalto non ne abbia risentito. I due protagonisti di The Book of Boba Fett saranno interpretati da Temuera Morrison e Ming-Na Wen, e proprio ai loro personaggi sono dedicati i due poster condivisi da Disney.