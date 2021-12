Diario di una schiappa - Recensione

Dopo il successo nelle librerie di tutto il globo a cui ha fatto eco il successo al cinema con i rispettivi film, il fenomeno di Diario di una Schiappa è pronto ad approdare su Disney+, in una nuova forma stilistica, pronto a strapparci – nuovamente – una risata attorno le classiche disavventure della crescita visti dagli occhi di Greg Heffley.











Greg è fuori dalla scuola assieme al suo amico di sempre, Rowley. A stento hanno il coraggio di entrare giacché il periodo delle elementari è finito, ora la nuova sfida si chiama scuola media, nuovi compagni e la temibile Maledizione del Formaggio.

Quello delle scuole medie è un passaggio drastico, un periodo di intermezzo dove si saluta la spensieratezza di essere bambini per cominciare ad abbracciare qualche sprazzo di vita adulta, ma prima di tutto c’è l’adolescenza, accenni di baffi, il sentirsi inadeguati davanti ai ragazzi di terza che vedono i nuovi arrivati ancora come bimbi attaccati alla gonna della madre.

Per quanto Greg si faccia forza, le difficoltà sono dietro ogni angolo e armadietto di scuola. I bulli, l’attenzione delle ragazze e la voglia di essere accettato, perché solo i più popolari meritano di sedersi al tavolo della sala mensa, gli altri stanno tutti in piedi o arrangiati in soluzioni di fortuna.

Nonostante la deriva da film d’animazione in computer grafica, la lode alla produzione si rivolge al modo in cui hanno cercato di modellare gli eventi del primo film, in un formato sicuramente più accessibile e “colorato” per gli spettatori di tutto il mondo – grandi e piccoli – con il pregio di mantenere inalterata la cifra stilistica dei disegni che hanno accompagnato le centinaia di pagine che costruiscono tutta la saga letteraria.

Ci si ritrova dunque in un giardino dove abbiamo in qualche modo già giocato, è di nostro conforto e questo provoca costante piacere, anche nel modo in cui alcuni eventi vengono replicati in questa forma, dalla notte di Halloween e i trucchi per racimolare più dolcetti possibili (ma festeggiare Halloween è da grandi o da bambini?) fino al classico manuale di sopravvivenza di chi ha già passato le medie, romanzando pregi e difetti di ogni angolo oscuro o illuminato del plesso scolastico.

Diario di una schiappa è, come l’opera genitrice, un racconto di formazione dal buon cuore, dove primeggia il miglior sentimento da vivere a pieni polmoni quando si è bambini (ancora per poco), ovvero l’amicizia, un legame che può rendere le sfide più impegnative o le paure più scomode, un ostacolo facile da sorvolare. Magari il tempo per crescere, essere adulti e impegnarsi in qualcosa di più grande può attendere, dunque meglio vivere questo momento e la relativa crescita, con un amico accanto e la fantasia di poter cambiare il mondo anche con un fumetto sul giornalino della scuola.

VOTO 6.5

Genere: animazione, commedia

Publisher: Disney+

Regia: Swinton O. Scott

Colonna sonora: John Paesano

Interpreti (doppiatori nella versione originale): Brady Noon, Ethan William Childress, Erica Cerra

Durata: 58 minuti