Peacemaker: pubblicato un nuovo trailer per la serie HBO Max

Il cana YouTube della DC ha di recente pubblicato un nuovo trailer per Peacemaker, la serie dedicata all’antieroe reso famoso da The Suicide Squad e interpretato da John Cena. Il nuovo video mostra anche qualche accenno alla minaccia che Peacemaker, Vigilante e il gruppo di agenti governativi che gli sono stati assegnati dovranno affrontare: una banda nota come le Butterfiles. Oltre a un sacco di azione e di esplosioni, non mancheranno anche un misto di ironia e di introspettività in questa serie, che andrà in onda su HBO Max a partire dal 13 gennaio 2022.