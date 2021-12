Spider-Man: Across the Spider-Verse, ecco il primo teaser trailer

Dopo il grande successo di Un Nuovo Universo, è finalmente arrivato il momento di dare un primo sguardo a Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) grazie a un breve teaser trailer pubblicato da Sony Pictures nelle scorse ore.











Il filmato vede il ritorno di Miles Morales nei panni dell’Uomo Ragno mentre riceve una visita dalla Gwen Stacy alternativa già vista in azione nel primo film di animazione. Insieme, i due viaggiono nel multiverso e si imbattono in un volto nuovo: quello di Spider-Man 2099, che nella versione originale verrà doppiato da Oscar Isaac.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) sarà nelle sale cinematografiche nel corso del 2022.