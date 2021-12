Matrix Resurrections: ecco il secondo trailer ufficiale in italiano

Quando manca meno di un mese all’uscita di Matrix Resurrections nelle sale italiane, ecco che Warner Bros. Pictures pubblica un secondo trailer dedicato alla quarta iterazione di questa celebre saga cinematografica.











Il film vedrà nuovamente Keanu Reeves nei panni del prescelto Neo, affiancato da Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith e Jada Pinkett Smith.

Diretto da Lana Watchowski sulla base di una sceneggiatura scritta dalla stessa regista e da David Mitchell e Aleksander Hemon, Matrix Resurrections sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 1° gennaio 2022.

Nel mentre, Warner Bros. ed Epic Games hanno svelato l’esperienza interattiva The Matrix Awakens per PS5 e Xbox Series X|S: si tratta di un prodotto realizzato con l’Unreal Engine 5 descritto come il futuro della narrazione. Per saperne di più bisognerà attendere la notte del 10 dicembre, quando The Matrix Awakens verrà presentato ufficialmente sul palcoscenico dei The Game Awards.