Sonic 2: ecco il trailer ufficiale del film in arrivo nel 2022

Non solo Sonic Frontiers: le ultime ore hanno visto la presentazione ufficiale di Sonic 2 – Il Film. Questa produzione cinematografica arriverà nelle sale nel mese di aprile 2022, e vedrà il porcospino blu alle prese con cosa significa davvero essere un eroe. Per fortuna, non ci vorrà molto tempo prima che abbia una nuova occasione di dimostrarlo. Il Dr. Robotnik è infatti tornato alla carica con nuovi, malefici piani che solo il nostro eroe potrà sventare… con qualche aiuto.











Sonic 2 vedrà infatti anche l’arrivo di Tails, nel ruolo di provvidenziale alleato, e di Knuckles. Quest’ultimo sarà invece schierato con Dr. Robotnik, al fine di aiutarlo a scovare uno smeraldo in grado di causare inimmaginabili tragedie. Di seguito potete trovare il poster ufficiale del film.