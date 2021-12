Uncharted: diffuso il poster ufficiale del film con Tom Holland

Nelle sale cinematografiche da ieri con Spider-Man: No Way Home, Tom Holland è anche il protagonista di un altro film prodotto da Sony Pictures: parliamo ovviamente dell’adattamento di Uncharted, di cui è appena stato diffuso il poster ufficiale.

Basato sull’omonima serie di videogiochi per console PlayStation (ma in arrivo anche su PC), Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

La pellicola sarà nei cinema italiani dal 17 febbraio.

Condividi con gli amici Inviare