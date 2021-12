La serie TV di Halo non sarà canonica, stabilirà una nuova timeline

Mentre i fan di Master Chief si stanno divertendo con Halo Infinite, ecco che veniamo a conoscenza di alcuni dettagli importanti sulla serie TV dedicata al franchise videoludico di Microsoft. L’informazione più significativa riguarda sicuramente la non canonicità della serie rispetto alla saga di videogiochi.

A tal proposito, Kiki Wolfkill di 343 Industries ha spiegato che la serie TV di Halo andrà a fondare una timeline parallela che si baserà sugli eventi e sui personaggi dei videogiochi, ma che successivamente sarà libera di evolversi in maniera differente senza che i due medium vadano a pestarsi i piedi a vicenda.

Scopriremo come il team creativo porterà avanti questa filosofia nel 2022, quando Halo sbarcherà finalmente sul piccolo schermo.

