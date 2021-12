The Witcher: la terza stagione è nelle prime fasi della produzione

Sembra proprio che bisognerà attendere un bel po’ prima che la terza stagione di The Witcher possa vedere la luce del sole, come spiegato dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich nel corso di un’intervista concessa ai taccuini di Tech Radar.

La Hissrich ha difatti spiegato che la terza stagione è ancora nelle prime fasi della produzione dal momento che solo da pochi giorni ne è stata completata la sceneggiatura. La stessa ha dichiarato che i prossimi episodi si concentreranno sulle vicende narrate ne Il tempo della guerra, il secondo romanzo della saga di Geralt di Rivia dello scrittore Andrzej Sapkowski.

“Le prime due stagioni hanno gettato le fondamenta per tutto ciò che sta per avvenire,” ha dichiarato. “Ma il processo creativo è appena agli inizi. Abbiamo la sceneggiatura ma ora dovremo contattare i registi, poi coinvolgeremo gli attori per assicurarci di creare la stagione perfetta.”

Con la seconda stagione di The Witcher appena uscita su Netflix, i tempi per vedere nuovamente il Lupo Bianco sui nostri schermi potrebbero essere piuttosto lunghi.

