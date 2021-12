Games Workshop pubblica un nuovo trailer per The Exodite

Come regalo di Natale in anticipo, Games Workshop ha deciso di proporre ai fan un nuovo trailer della serie animata The Exodite. Ambientata nell’universo di Warhammer 40,000,questa serie seguirà le peripezie di un esodita parte delle forze armate dei T’au. Già questo dovrebbe far sorgere qualche domanda ai più affezionati conoscitori di questo univero narrativo: gli esoditi sono infatti una fazione secondaria degli Aeldari, da cui si sono staccati e isolati ormai da tempo. Che ci fa dunque uno di loro in mezzo alle possenti esotute dei T’au? E che ruolo giocano gli incrociatori imperiali che vediamo fare una brutta fine nel corso del trailer? Per le risposte, ci toccherà attendere l’uscita di The Exodite, prevista per le prime settimane del 2022 sul servizio di streaming Warhammer+.