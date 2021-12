The Batman: Warner Bros. pubblica un nuovo trailer

Come regalo di Natale in leggero (ma perdonabile) ritardo, Warner Bros. ha deciso di deliziare i fan dell’universo cinematografico DC con un nuovo trailer di The Batman. Il video si concentra il particolare sul rapporto fra il Crociato Mascherato e Selina Kyle, meglio nota ai più come l’agile ladra Catwoman. Non manca nemmeno qualche scena d’azione decisamente intensa, più qualche altra informazione sul cattivo di questo film. Ricordiamo che l’avversario principale di Batman sarà l’Enigmista, responsabile di una serie di omicidi perpetrati nei confronti delle èlite di Gotham; l’indagine porterà Bruce Wayne a scoprire una catena di corruzione in cui è coinvolta anche la sua stessa famiglia. The Batman arriverà nei cinema il 4 marzo 2022.