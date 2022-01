Uncharted: l'ultimo trailer del film mostra la scena dell'aereo

Gli appassionati della serie Uncharted ricorderanno sicuramente la scena dell’aereo presente nel terzo capitolo, in cui il viaggio di Nathan Drake prende una piega rocambolesca. Ebbene, sembra che anche l’adattamento cinematografico proporrà la sua interpretazione di quel momento, anche se in chiave diversa. Lasciamo a voi giudicare quale delle due sia la meglio riuscita; noi ci limitiamo a sottolineare come per girare questa scena Tom Holland (o la sua controfigura) avranno davvero dovuto sudare sette camicie.









Oltre a Tom Holland nei panni di Nathan Drake, Uncharted vede anche Mark Wahlberg nel ruolo di Victor “Sully” Sullivan e Antonio Banderas nel ruolo di Moncada. Il film uscirà nelle sale italiane a partire dal 17 febbraio.