Fallout: la serie di Amazon trova i suoi showrunner

A dispetto dei silenzio radar degli ultimi mesi, continuano i lavori sulla serie di Fallout prodotta da Amazon. Come rivelato da Deadline, il progetto ha individuato i suoi showrunner in Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel, Tomb Raider) e Graham Wagner (Sylicon Valley). Come già noto da tempo, Jonathan Nolan (Westworld) girerà la premiere della serie, la cui produzione prenderà il via nel corso del 2022. Proprio quest’ultima informazione ci permette di capire che prima di vedere in azione l’adattamento di Fallout servirà una buona dose di pazienza. Attenderemo fiduciosi ulteriori notizie (e magari un bel trailer).

Condividi con gli amici Inviare