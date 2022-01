Netflix produrrà una serie animata su Scott Pilgrim

Secondo quanto segnalato dall’Hollywood Reporter, Netflix avrebbe dato il via libera alla produzione di una serie animata tratta dai fumetti di Scott Pilgrim. L’adattamento dovrebbe essere curato da UCP, la divisione di Universal Studio Group già autrice di The Umbrella Academy e Chucky.

Nel progetto sarebbe coinvolto anche Bryan Lee O’Malley, l’autore del fumetto, il quale starebbe curando la sceneggiatura della serie assieme a BenDavid Grabinski, che rivestirà il ruolo di showrunner. Per finire, Edgar Wright, già regista del film Scott Pilgrim vs. The World, sarà anch’egli a bordo nelle vesti di produttore esecutivo.

Purtroppo non si conoscono ancora le tempistiche del progetto.

