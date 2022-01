Scream - Recensione

Manca Wes Craven (per tristi e ovvi motivi), manca Kevin Williamson, ma l’eredità di Scream è in un buonissime mani. Ma più di tessere le lodi dei due registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, il plauso maggiore va alla penna non sempre costante di James Vanderbilt, che sembra aver capito, nella sua essenza, cosa ha significato la saga di Scream nel corso degli anni per il pubblico e il genere stesso del thriller-horror.









Ufficialmente manca il numero 5 davanti il titolo del film. Mi chiedo il perché di una scelta, ché rischia di rendere il film chiuso nel contesto del semplice omaggio – pur essendo a tutti gli effetti un sequel di Scream 4 – invece ci incalzarlo nella sua natura di sequel, dirottandolo su lidi di comprensione che potrebbero sminuire l’opera finale.

Questo perché lo Scream che porta la sceneggiatura di James Vanderbilt è un seguito che continua a far progredire la diretta fascinazione degli adolescenti di Woodsboro verso la figura di GhostFace, tentando nuovamente la sua riproposizione che semina panico nella cittadina. Questa volta però, le motivazioni dell’assassino sono da ricercare in una perduta parentela con il primo GhostFace. Ai nuovi protagonisti si uniranno gli storici sopravvissuti degli altri capitoli, per fermare ancora una volta la follia omicida.

È impossibile parlare di Scream senza scendere nel metalinguaggio da cui la serie ha tratto, senza ombra di dubbio, il suo successo. La saga di Scream nasce negli anni ’90, nel pieno della MTV Generation con le lacrime per la morte di Kurt Cobain; gli adolescenti hanno cominciato ad indossare maschere, avere icone a cui aggrapparsi direttamente dalla cultura pop e, in quel momento, la fonte da cui cibarsi – e impazzire – era proprio la televisione, la musica e il cinema.

A lato di citazioni pop e pulp, l’originale sovvertiva e sottolineava tutte le classiche regole e stereotipi narrativi per creare, però, qualcosa di diverso, un film in doppia chiave che spostava i giocatori da spettatori paganti e divertiti a sostenitori di una seriale riproposizione metanarrativa, esperimento che il compianto Wes Craven aveva già tentato con Nightmare – Nuovo Incubo. Una lettura e rilettura del genere, all’interno del thriller. A questo intento si affiancò il bellissimo Scream 4, ultimo capitolo diretto da Craven nel 2011 che inaugurava, forse involontariamente, il futuro di Scream da qui all’infinito. Il quarto capitolo andava a colpire il concetto di remake, di regole che venivano cambiate per trarre in inganno lo spettatore, convinto di essere pronto guardando gli originali, per poi rimanere sorpreso. Con questa formula di osservare e mettere in pratica una ‘evoluzione industriale e narrativa’, Scream si è praticamente assicurato la possibilità di uscire con un film ogni dieci anni ed essere incredibilmente fresco, brillante e tagliente (in tutti i sensi).

Questo nuovo capitolo di Scream è dedicato ai fan puri del primo capitolo, a quelli che riempiono internet lodando le qualità narrative dell’originale e inveendo contro l’industria cinematografica che continua a proporre sequel mai all’altezza, cambiando sempre le regole. Questo capita ai giovani nuovi protagonisti, che vivono di sequel in sequel di Stab (il film realizzati nella finzione dagli eventi del primo Scream) mentre sono consapevoli che l’ultimo Stab 8 è stato come vomitare odio e disprezzo per tutti i fan dell’originale. Dunque, perché non ricreare il teatrino di GhostFace mostrando come si realizza un classico davvero ispirato all’originale?

Un po’ come successo con Matrix Resurrections potrebbe capitare che lo spettatore medio possa sentirsi infastidito dalla direzione presa dal nuovo Scream. Ma chi ha adorato la serie, proprio per l’essenza narrativa che l’ha sempre contraddistinta, amerà alla follia questo capitolo, poiché si pone come una sorta di enorme omaggio, calcando meno la mano sul contenuto meta ma restando comunque sintonizzato sui maggiori movimenti e malumori dell’industria cinematografica. Qualcosa che ricorda l’ultima trilogia di Star Wars e l’eterna lotta tra chi si è arrovellato sul web a spiegare i canoni di criterio e veridicità per far sì che un film rientri nell’ambito di “vero film di Star Wars”.

Il nuovo Scream è una lettera d’amore per chi è cresciuto, magari ha studiato e venerato il primo film e tutti i diretti sequel. Un’opera che non snatura niente dal passato, creando una forte continuità, in particolare nel modo con cui i vecchi attori si interfacciano alla nuova minaccia. Se la regia è da manuale, senza particolari virtuosismi, le lodi migliori vanno alla sceneggiatura, raffinata, incalzante e rispettosa dell’eredità di Scream, capace non solo di svecchiare il franchise, ma di renderlo immortale nel tempo.

Se le vecchie glorie si comportano bene, anche grazie a una storia che abbraccia il concetto di eredità come ha fatto splendidamente Ghostbusters – Legacy, i soliti dubbi riecheggiano nel cast dei giovanissimi, sempre più carne da macello per il coltello di GhostFace e difficilmente interessanti agli occhi degli spettatori, ma sarà sempre divertente provare a indovinare, fino allo scontro finale, chi possa essere davvero l’assassino. Che ci abbiate preso o no, il risultato sarà gustoso e saporito per tutti.

Scream raccoglie egregiamente l’eredità di Wes Craven senza infangarla. Forse non farà paura come i precedenti e non brillerà per originalità nella giostra dei singoli omicidi, ma nella sostanza narrativa è una bellezza e una gioia per gli occhi che potrebbe ripetersi anche in futuro, a patto che rimanga in queste sapienti mani.

VOTO 7,5

Genere: thriller, horror

Publisher: Paramount – Eagle Pictures

Regia: Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett

Colonna Sonora: Brian Tyler

Interpreti: Neve Campbell, David Arquette, Courtney Cox, Marley Shelton, Jenna Ortega, Melissa Barrera

Durata: 114 minuti