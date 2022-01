Finalmente ci siamo: The Cuphead Show è quasi ai nastri di partenza ora che Netflix ne ha annunciato la data di messa in onda, seguita dalla pubblicazione del primo trailer ufficiale della serie animata.









Come il videogioco di Studio MDHR, anche la serie TV seguirà le (dis)avventure di Cuphead e di suo fratello Mugman alle prese con il Diavolo in persona. The Cuphead Show debutterà su Netflix tra un mese: il 18 febbraio, per essere precisi.