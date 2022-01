The Batman: ecco trailer in lingua italiana e poster del film di Matt Reeves

Già pubblicato in lingua originale poche settimane fa, l’ultimo trailer di The Batman è da poco arrivato sul canale YouTube di Warner Bros. anche in lingua italiana. Chi volesse saggiare di persona l’ottima qualità dell’adattamento, dunque, non deve far altro che avviare il video qui presente.









Ma non ci sono solo Bruce Wayne e Selyna Kyle che si scambiano galanterie nella lingua di Dante fra le novità delle ultime ore. Di recente sono anche stati rivelati due poster ufficiali del film, che potete trovare in calce a questo articolo. Diretto da Matt Reeves, The Batman vede Robert Pattinson nel ruolo del crociato mascherato, Zoë Kravitz in quello di Catwoman, e Paul Dano nel ruolo dell’Enigmista. Il film arriverà nelle sale italiane a partire dal 3 marzo.