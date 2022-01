Netflix conferma la seconda stagione di Squid Game

Buone notizie per gli appassionati di Squid Game, un po’ meno per chi vive nella Corea distopica creata da Hwang Dong-hyuk: la serie culto avrà infatti una seconda stagione. A dare la conferma definitiva alla cosa, dopo l’interesse espresso dal creatore, ci ha pensato il boss di Netflix Ted Sarandos. Nel corso di una chiamata con gli azionisti, uno di questi ultimi ha chiesto espressamente delucidazioni in merito a una seconda stagione della serie.

“Oh, ci sarà assolutamente”, ha dichiarato Ted Sarandos. “L’universo narrativo di Squid Game è appena iniziato”, ha aggiunto, suggerendo che Netflix abbia in mente anche altri progetti legati alla serie distopica. Speriamo che riescano a mantenerne invariato lo spirito drammatico.