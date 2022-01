Pinocchio di Guillermo del Toro: il film di Netflix si mostra in un primo teaser

La vulcanica mente di Guillermo del Toro ha deciso di dedicare la sua attenzione a una delle storie più amate dai grandi e piccini italiani e non solo. Stiamo naturalmente parlando di Pinocchio, il pupazzo di legno creato da Carlo Collodi che verrà reinventato dal regista messicano tramite un adattamento animato per Netflix. Di questo film, la cui uscita è prevista per dicembre 2022, possiamo vedere un primo, graditissimo teaser.









Diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson, Pinocchio sarà un musical in stop-motion, che nella sua versione originale vedrà Ewan McGregor nei panni del Grillo Parlante, David Bradley in quelli di Geppetto, mentre l’esordiente Gregory Mann presterà la sua voce a Pinocchio. Il cast include anche Finn Wolfhard, la vincitrice del premio Oscar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, e i premi Oscar Christoph Waltz e Tilda Swinton.