Halo: domenica vedremo un nuovo trailer per la serie TV

Dopo il breve ma gustoso teaser di metà novembre, sembra che presto potremo tornare a vedere la versione in carne ed ossa di Master Chief. Il profilo social ufficiale della serie live action di Halo ha infatti rivelato che un nuovo trailer sarà trasmesso domenica prossima, durante l’intervallo dell’ABC Championship Game. Questo match prenderà il via alle 21:00 ora locale, quindi i più impazienti non avranno bisogno di fare le ore piccole.

Per quanto riguarda la data d’uscita di questa serie TV, non dubitiamo che il trailer conterrà informazioni in merito. Negli Stati Uniti, la serie sarà trasmessa da Paramount+, servizio in streaming attualmente non disponibile in Italia; speriamo che le prossime settimane ci forniscano delucidazioni sulla questione. Prima di chiudere, vi ricordiamo che questa serie di Halo è da considerarsi non canonica nei confronti dei videogiochi.