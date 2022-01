Halo: l'ultimo trailer della serie TV ci mostra Cortana

La lunga attesa per la serie TV di Halo sta per terminare ora che Paramount Pictures si appresta a diffondere lo show televisivo sul suo servizio di streaming Paramount+. È per questo che è stato pubblicato un nuovo trailer che vede il celebre Master Chief combattere contro i Covenant assieme alla sua fida compagna IA: Cortana.









La serie TV di Halo, lo ricordiamo, non sarà canonica ma andrà a stabilire una timeline alternativa a quella narrata nei videogiochi, pertanto se qualcosa presente nel trailer dovesse farvi storcere il naso sappiate che questa è la spiegazione.

Stando a quanto annunciato, la serie di Halo verrà trasmessa negli Stati Uniti a partire dal 24 marzo. Nessuna notizia, purtroppo, circa un’eventuale messa in onda in Italia.