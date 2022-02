Scomparso Ivan Reitman, regista e produttore di Ghostbusters

Dobbiamo purtroppo riportare la triste notizia della scomparsa di Ivan Reitman, leggendario regista e produttore della saga di Ghostbusters, morto all’età di 75 anni nella sua casa di Montecito, in California.

Nato in cecoslovacchia ma naturalizzato negli Stati Uniti, Reitman divenne celebre negli anni Ottanta e Novanta proprio grazie ai due film degli Acchiappafantasmi e a molte altre commedie tipiche di quegli anni, come I Gemelli con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito e Dave – Presidente per un giorno con Kevin Klein e Sigourney Weaver.

Ivan Reitman fu anche produttore non solo di tutti i film di Ghostbusters, compreso l’ultimo Ghostbuster: Legacy diretto dal figlio Jason, ma anche di altri successi come Beethoven e Space Jam.

