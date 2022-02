Netflix produrrà un film basato su BioShock

È ufficiale: Netflix ha annunciato di aver fatto partire i lavori su un film ispirato a BioShock, chiedendoci per cortesia di attendere ulteriori notizie a riguardo.

Stando alle indiscrezioni trapelate sulle colonne dell’Hollywood Reporter, però, veniamo a sapere che nella realizzazione sono coinvolti direttamente Take-Two, quindi il publisher della serie videoludica, e la casa di produzione Vertigo Entertainment. Per il momento non sarebbero ancora stati arruolati né gli sceneggiatori né il regista della pellicola.

È dunque probabile che ci vorrà del tempo prima che il film di BioShock possa effettivamente approdare sulla piattaforma di streaming.

