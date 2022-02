Halo: la serie TV arriverà in Italia grazie a Sky

È ufficiale: la serie TV di Halo sarà disponibile anche in Italia grazie a un accordo tra Paramount Pictures e Sky. Gli episodi dello show dedicato a Master chief, peraltro già rinnovato per una seconda stagione, verranno trasmessi in contemporanea sul canale Sky Atlantic in prima serata a partire dal 28 marzo e per i successivi lunedì.

La rete fa inoltre sapere che il 28 marzo saranno trasmessi i primi due episodi, mentre in seguito si procederà con un episodio a settimana. In totale la prima stagione della serie TV di Halo sarà composta da nove episodi. Nessuna notizia, invece, per quanto riguarda l’eventuale presenza del doppiaggio in italiano.

