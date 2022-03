Obi-Wan Kenobi: ecco il teaser trailer italiano della serie

Manca ormai poco al ritorno in grande stile di Obi-Wan Kenobi, che sarà protagonista di una sua serie in arrivo il 25 maggio su Disney+. E proprio poco fa è stato pubblicato il primo trailer della serie, che ci permette di vedere Ewan McGregor ricoprire ancora una volta i panni del Maestro Jedi, costretto a nascondersi dopo gli eventi di Star Wars: La vendetta dei Sith.









Naturalmente, quella dell’esule in mezzo al deserto non sarà una vita facile. Il neonato Impero intende infatti dare la caccia a tutti i Jedi sopravvissuti all’Ordine 66. Particolarmente agguerrito nella sua ricerca sarà Anakin Skywalker, l’ex allievo di Obi-Wan Kenobi ora meglio noto come il temibile Darth Vader. Anche questo ruolo vedrà il ritorno dell’attore originale, e cioè Hayden Christensen.