A Plague Tale sarà adattato in una serie TV

Ai tanti videogiochi che si preparano a ricevere un adattamento per il piccolo o il grande schermo, va ad aggiungersi anche A Plague Tale. L’annuncio è stato dato da Mathieu Turi, che ricoprirà il ruolo di regista; in passato, Turi ha già ricoperto lo stesso ruolo per i film Hostile (2018) e Meander (2020), e ha anche servito come assistente di Quentin Tarantino sul set di Bastardi senza gloria. La serie TV si trova ancora nelle sue fasi embrionali, dunque non sono ancora noti dettagli sul cast o sui tempi di produzione.

Sviluppato da Asobo Studio, A Plague Tale: Innocence racconta la storia di Amicia e Hugo, fratello e sorella costretti a fuggire dalla loro casa e cercare di sopravvivere in una Francia medievale sconvolta da una invasione di ratti famelici; il secondo capitolo della loro storia, A Plague Tale: Requiem, uscirà nel corso del 2022.