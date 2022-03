Annunciata Tekken: Bloodline, serie anime prodotta da Netflix

Fra le varie notizie delle ultime ore legate al mondo dei picchiaduro, arriva anche una nuova serie animata ispirata al King of Iron Fist Tournament. Prodotta da Netflix, Tekken: Bloodline seguirà le vicissitudini di un giovane Jin Kazama, giovane abile nell’uso delle arti marziali. Le sue abilità però non saranno sufficienti per fermare un terribile mostro, che i fan della serie di picchiaduro riconosceranno immediatamente essere il temibile Ogre. Desideroso di vendicarsi, Jin Kazama si metterà in viaggio per ottenere il potere di cui necessita, rivolgendosi al nonno Heihachi Mishima.









A giudicare dal teaser, sembra che la serie riprenderà a grandi linee la storia di Tekken 3, adattandola per includere anche nuovi personaggi della serie. Oltre a veterani come Paul Phoenix, Kazuya e King, il video ha infatti rivelato anche la presenza di Leroy, introdotto con il settimo capitolo della saga. Tekken: Bloodline uscirà nel corso del 2022.