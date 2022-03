Premi Oscar 2022: ecco tutti i vincitori

È CODA – I Segni del Cuore il miglior film premiato a sorpresa durante la cerimonia degli Oscar 2022 che si è tenuta la scorsa notte, come da tradizione a Los Angeles. La novantaquattresima edizione degli Academy Awards premia dunque il film di Sian Heder, anche se la pellicola che porta a casa il maggior numero di statuette è Dune di Denis Villeneuve, premiato con ben sei premi Oscar. Nulla da fare, purtroppo, per l’italiano È Stata la Mano di Dio, in lizza nella categoria del miglior film straniero: qui è stato premiato Drive My Car, film giapponese di Ryusuke Hamaguchi.

Di seguito l’elenco completo di tutti i vincitori:

Miglior film : CODA – I segni del cuore

: CODA – I segni del cuore Miglior regia : Jane Campion (Il potere del cane)

: Jane Campion (Il potere del cane) Miglior attrice protagonista : Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye)

: Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye) Miglior attore protagonista : Will Smith (King Richard – Una famiglia vincente)

: Will Smith (King Richard – Una famiglia vincente) Miglior canzone originale : Billie Eilish (No Time To Die)

: Billie Eilish (No Time To Die) Miglior film di animazione : Encanto

: Encanto Miglior film straniero : Drive my car

: Drive my car Miglior attore non protagonista : Troy Kotsur (CODA – I segni del cuore)

: Troy Kotsur (CODA – I segni del cuore) Miglior attrice non protagonista : Ariana DeBose (West Side Story)

: Ariana DeBose (West Side Story) Migliore sceneggiatura originale : Kenneth Branagh (Belfast)

: Kenneth Branagh (Belfast) Miglior sceneggiatura non originale : Sian Heder (CODA – I segni del cuore)

: Sian Heder (CODA – I segni del cuore) Migliori costumi : Jenny Beaven (Crudelia)

: Jenny Beaven (Crudelia) Migliore colonna sonora : Hans Zimmer (Dune)

: Hans Zimmer (Dune) Miglior scenografia : Patrice Vermette e Zsuzsanna Sipos (Dune)

: Patrice Vermette e Zsuzsanna Sipos (Dune) Migliori effetti speciali : Paul Lambert, Tristen Myles, Brian Connor e Gerd Nefzer (Dune)

: Paul Lambert, Tristen Myles, Brian Connor e Gerd Nefzer (Dune) Miglior sonoro : Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett (Dune)

: Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett (Dune) Miglior trucco e acconciatura : Linda Dowds, Stephanie Ingram e Justin Raleigh (Gli occhi di Tammy Faye)

: Linda Dowds, Stephanie Ingram e Justin Raleigh (Gli occhi di Tammy Faye) Miglior documentario : Summer of Soul

: Summer of Soul Miglior cortometraggio animato : The Windshield Wiper

: The Windshield Wiper Miglior corto documentario : The Queen of Basketball

: The Queen of Basketball Miglior cortometraggio : The Long Goodbye

: The Long Goodbye Miglior fotografia : Greig Fraser (Dune)

: Greig Fraser (Dune) Miglior montaggio: Joe Walker (Dune)