Takashi Doscher scriverà la sceneggiatura del film di Ghost of Tsushima

Sappiamo già da diverso tempo, oltre un anno per essere precisi, che Sony ha in cantiere un film ispirato a Ghost of Tsushima: ora veniamo a sapere che il progetto sta andando avanti, tanto che è stato annunciato l’autore della sceneggiatura della pellicola. Si tratta di Takashi Doscher, già regista e sceneggiatore di Only – Minaccia Letale e Still.

Il progetto entra così in una fase di inizio sviluppo e dimostra ancora una volta la volontà da parte di Sony di portare sul grande schermo i suoi franchise videoludici, proprio come fatto di recente con Uncharted.

Ricordiamo, infine, che il film di Ghost of Tsushima sarà diretto da Chad Stahelski, il regista dei film di John Wick.

