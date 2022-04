Thor: Love and Thunder, ecco il primo teaser trailer in italiano

Marvel Studios ha pubblicato il primo teaser trailer in italiano di Thor: Love and Thunder, ventinovesimo film del Marvel Cinematic Universe in uscita al cinema in estate.









La pellicola scritta e diretta da Taika Waititi vede il dio del fulmine viaggiare in lungo e in largo nell’universo assieme ai Guardiani della Galassia alla ricerca di un nuovo scopo di vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Nel cast, oltre a Chris Hemsworth nei panni di Thor troviamo anche Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Dave Bautista e Pom Klementieff, nonché lo stesso Taika Waititi che presta la voce a Korg.

Thor: Love and Thunder sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 6 luglio.