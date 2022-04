Il film di Mario è stato rinviato al 2023

Nintendo ha di recente annunciato che il film di Mario, originariamente previsto per il prossimo mese di dicembre, è stato rinviato alla primavera 2023. Il messaggio Twitter, a quanto pare redatto da Shigeru Miyamoto, non reca una data precisa per il mercato europeo: sono presenti solo il 7 aprile per il nord America e il 28 dello stesso mese per i cinema nipponici. Ricordiamo che il film è in lavorazione presso lo studio Illumination, che ha a sua volta confermato lo slittamento della data d’uscita. Nessuna motivazione precisa è stata data per questa decisione, anche se il film di Mario non è certo l’unico a essere stato rinviato nel corso degli ultimi giorni. Speriamo almeno che non manchi tanto prima di vedere il primo trailer.

Condividi con gli amici Inviare