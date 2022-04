The Batman: confermato il sequel del film di Matt Reeves

È ufficiale, anche se in tutta onestà avevamo ben pochi dubbi visto il successo di critica e al botteghino: il sequel di The Batman si farà. La conferma è arrivata poche ore fa alla chiusura del CinemaCon, l’annuale convention statunitense dedicata ai proprietari di sale cinematografiche.

La notizia è rimbalzata sulle colonne di Variety, dove leggiamo che è stato lo stesso regista Matt Reeves ad annunciare di essere al lavoro sul sequel della pellicola, di cui scriverà anche la sceneggiatura. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli, se non che ritroveremo Robert Pattinson nei panni del protagonista: il miliardario Bruce Wayne/Batman.

