Avatar: The Way of Water, pubblicato il primo teaser trailer

Manca ancora qualche mese alla pubblicazione ufficiale di Avatar: The Way of Water, in arrivo nelle sale italiane il prossimo 14 dicembre, ma un nuovo teaser trailer ci permette di dare uno sguardo a questo ritorno su Pandora. Pochi dialoghi, ma dobbiamo ammettere che l’impatto a livello scenico e atmosferico c’è tutto.









Così come il suo predecessore, che per l’occasione tornerà nelle sale italiane il prossimo 22 settembre, anche Avatar: The Way of Water sarà girato da James Cameron. Nella descrizione ufficiale diffusa da 20th Century Studios, possiamo leggere: “ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, questo seguito inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), i drammi che verranno a cercarli, ciò che sono disposti a fare per proteggersi gli uni con gli altri, le battaglie che combatteranno per rimanere in vita e le tragedie che dovranno soffrire.” Ricordiamo che il franchise di Avatar ha altri tre film in programma, previsti rispettivamente per il 2024, il 2026 e il 2028. Ubisoft e Massive Entertainment stanno inoltre sviluppando Avatar: Frontiers of Pandora.