Love, Death + Robots: ecco il trailer della terza stagione

Si prepara a tornare l’antologia di corti che unisce fantascienza, dramma e umorismo in un solo pacchetto prodotto dalle menti di Tim Miller (Deadpool) e David Fincher (Mindhunter). Stiamo naturalmente parlando di Love, Death + Robots, la cui terza stagione arriverà su Netflix a partire dal prossimo 20 maggio. In totale, l’antologia includerà nove episodi. C’è pure un trailer che fa una rassegna di tutto il ben di dio che potremo goderci in questa stagione di Love, Death + Robots, ma che ad essere onesti abbiamo trovato un po’ spoileroso. Valutate voi se premere il tasto play.