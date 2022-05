Resident Evil: ecco il primo teaser trailer della serie Netflix

È già da un po’ di tempo che si parla della serie TV di Netflix ispirata a Resident Evil, e finalmente è giunto il momento di vederla in azione per la prima volta. La piattaforma di streaming ha infatti da poco pubblicato un primo teaser trailer che ci permette di vedere le due protagoniste (che, lo ricordiamo, saranno Billie e Jade Wesker) e la minaccia zombie con cui si troveranno ad avere a che fare. Sì, ci sono anche i cani.









Come già preannunciato da qualche tempo, la serie si dipanerà su due linee temporali: una ambientata nel 2022, che mosterà come l’epidemia zombie si sia propagata a partire dai laboratori della Umbrella, e una nel 2036, che vede Jade alle prese con un mondo in ci il T-Virus ha infettato la quasi totalità della popolazione. La serie di Resident Evil arriverà in esclusiva su Netflix il prossimo 14 luglio.